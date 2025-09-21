Puma estaría atacando al ganado de varias fincas en zona rural de Sonsón, Antioquia

Las personas en la vereda Robaito A de Sonsón llevan varios días denunciando la presencia de un puma que, al parecer, estaría atacando al ganado, hecho por el que autoridades ambientales hicieron presencia en el Oriente antioqueño para hablar con la comunidad que se encuentra atemorizada por el avistamiento del animal.

Las alarmas se deben a que días después de que se reportó por primera vez el felino, algunos animales, como vacas, comenzaron a aparecer muertos en la zona por lo que los campesinos culparon al puma de las muertes de sus reses.

Ante las repetidas denuncias, Cornare llegó a la vereda y realizó algunas reuniones con las que busca llevarle tranquilidad a las personas que, incluso, han pensado en organizarse para tratar de ahuyentar al felino.

"Hemos realizado una capacitación en la escuela de esta vereda, resolvimos dudas que tenían, explicamos el protocolo de ahuyentamiento y recomendamos algunas medidas que se pueden tomar en estos casos donde hay presencia de felinos silvestres en la zona", manifestó la médica veterinaria, Alejandra Páramo.



Otra de las preocupaciones que tienen los habitantes de Sonsón es que haya más afectaciones por parte del puma en contra de mascotas de las fincas o, incluso, hasta contra las mismas personas que regularmente caminan por la zona rural sin mayores prevenciones.

Finalmente, mencionan desde el Oriente antioqueño que en la vereda donde ha hecho presencia el felino nunca se han registrado ataques contra las personas, pero temen que el instinto del animal pueda provocar hechos que lamentar en Sonsón.