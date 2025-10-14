Bajas, capturas e incautación de arsenal, resultados de operativo contra Clan del Golfo en Sonsón

Tras varias horas de tensión en el Oriente de Antioquia por cuenta de operativos de la Fuerza Pública contra cabecillas de la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo, el Ejército entregó un balance de la situación en la que, inclusive, intervino población civil oponiéndose al procedimiento llevado a cabo en coordinación con la Fiscalía General.

Como uno de los principales resultados de esta acción llevada a cabo en la vereda El Porvenir, del corregimiento de La Danta, en el municipio de Sonsón, la Cuarta Brigada destacó la neutralización de alias ‘24’, quien sería el escolta principal de alias ‘Don Hugo’, quien habría asumido como cabecilla principal de la estructura varios meses atrás. También capturaron a tres presuntos integrantes del mismo grupo armado.

De igual manera, los soldados lograron la incautación de 6 fusiles, 2 subametralladoras, 5 pistolas, una granada de fragmentación, una granada lacrimógena, 12 proveedores para pistola, 6 proveedores para subametralladora, 46 proveedores 7 radios de comunicación, material de intendencia y varios celulares.

El general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, indicó que en la zona continuarán las operaciones, así como denunciarán las acciones de unas 500 personas que obstaculizaron los procedimientos de los soldados, quemaron tres vehículos oficiales y secuestraron por varias horas a un oficial, tres suboficiales y 12 soldados.



"Se busca reducir los factores de inestabilidad en el Oriente antioqueño, neutralizando a cabecillas que buscan sembrar el terror en la región. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares conjuntas y se instaurarán a la vez las denuncias ante las autoridades competentes", afirmó Caycedo.

A la estructura Magdalena Medio del Clan del Golfo se le señala de actividades como narcotráfico, extorsión, minería ilegal y el control violento de rutas del microtráfico y corredores estratégicos en zona limítrofes de Antioquia, Bolívar y Santander.