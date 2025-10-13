En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a 6 años de prisión a exconcejal de Ebéjico: era cabecilla del Clan del Golfo

Condenan a 6 años de prisión a exconcejal de Ebéjico: era cabecilla del Clan del Golfo

Mediante un preacuerdo el exconcejal y alias Pablo aceptaron ser coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez.

Blu Radio. Ebéjico.
Blu Radio. Ebéjico.
Gobernación de Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

Tras la serie de pruebas recolectadas y presentadas ante un juez por parte de la Fiscalía General de la Nación, el exconcejal del municipio de Ebéjico Fabián Alberto López Caro y Aldair Antonio García Arrieta, conocido con el alias de ‘Pablo’, aceptaran su responsabilidad como coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

Un juez de conocimiento avaló el preacuerdo judicial alcanzado entre los procesados y el ente acusador, y los condenó a seis años de prisión por el delito de concierto para delinquir en calidad de cabecillas.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, esta subestructura criminal era la responsable de extorsionar a comerciantes, ganaderos y cafetaleros en los municipios de Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico.

Además, sus integrantes realizaban actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros.

La captura de López Caro, García Arrieta y otros diez integrantes del grupo armado se llevó a cabo en septiembre del año pasado durante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional; por lo que, por ahora, se conoce que estos presuntos miembros del Clan del Golfo continúan en etapa de juicio, enfrentando cargos por concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.

El caso rememora otro reciente: el de Jainober Jiménez Restrepo, quien fue el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) del municipio de Campamento, hasta su captura en septiembre de 2025. La Fiscalía lo investiga por presuntos nexos con el frente 36 de las disidencias de las Farc.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Fiscalía General de la Nación

Clan del Golfo

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad