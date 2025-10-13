Condenan a 6 años de prisión a exconcejal de Ebéjico: era cabecilla del Clan del Golfo

Tras la serie de pruebas recolectadas y presentadas ante un juez por parte de la Fiscalía General de la Nación, el exconcejal del municipio de Ebéjico Fabián Alberto López Caro y Aldair Antonio García Arrieta, conocido con el alias de ‘Pablo’, aceptaran su responsabilidad como coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

Un juez de conocimiento avaló el preacuerdo judicial alcanzado entre los procesados y el ente acusador, y los condenó a seis años de prisión por el delito de concierto para delinquir en calidad de cabecillas.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, esta subestructura criminal era la responsable de extorsionar a comerciantes, ganaderos y cafetaleros en los municipios de Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico.

Además, sus integrantes realizaban actividades ilícitas como tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros.



La captura de López Caro, García Arrieta y otros diez integrantes del grupo armado se llevó a cabo en septiembre del año pasado durante un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional; por lo que, por ahora, se conoce que estos presuntos miembros del Clan del Golfo continúan en etapa de juicio, enfrentando cargos por concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.

El caso rememora otro reciente: el de Jainober Jiménez Restrepo, quien fue el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunales) del municipio de Campamento, hasta su captura en septiembre de 2025. La Fiscalía lo investiga por presuntos nexos con el frente 36 de las disidencias de las Farc.