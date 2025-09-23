A bala atentaron contra vivienda de docente en Ebéjico, Antioquia: salió del municipio

Hay preocupación en la comunidad educativa del municipio de Ebéjico tras un grave hecho violento del que fue víctima un docente en zona rural de esta localidad del Occidente de Antioquia.

Los hechos se registraron en el corregimiento La Clara, a unos 40 minutos del casco urbano, donde la víctima quien ejercía sus labores en la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes Yepes, fue víctima de una ataque armado cuando se encontraba en su vivienda.

Aunque no se conocía reportes sobre amenazas a la vida del docente ni quien estaría tras el ataque violento, las sevicia de la acciones con más de 10 proyectiles, obligaron al docente a salir del municipio y está siendo atendido por las autoridades de seguridad y entidades del ministerio público.

"Hacemos un llamado a todas las las instituciones para que no quede este crimen sin castigar, que sean las instituciones que se hagan cargo, porque no podemos permitir de ninguna manera, amedrante o atemorice a la comunidad educativa", dijo el personero de Ebéjico, Juan Diego Fernández.



Desde la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, rechazaron estos hechos y pidieron a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del hecho, así como medidas de seguridad para la labor docente en estas y otras zonas del departamento.