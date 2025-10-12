Combates entre el Ejército y el Clan del Golfo generan temor en Jericó, Antioquia

Se agrava la situación de orden público en Antioquia, luego de que diferentes autoridades confirmaran los fuertes combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en el corregimiento Palocabildo del municipio de Jericó. En videos quedaron registrados los momentos en los que los disparos resuenan en las montañas del Suroeste antioqueño.

El reporte entregado por las autoridades evidencia que las tropas del Batallón de Infantería Nutibara se enfrentaron durante varias horas de este 12 de octubre contra hombres pertenecientes al Clan del Golfo.

El alcalde de Jericó, Sebastián Garcés, confirmó las alteraciones al orden público e indicó que en la zona rural del municipio hay presencia activa de la fuerza pública para tratar de controlar la situación.

“Una novedad compleja en el corregimiento Palocabildo: un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un presunto grupo al margen de la ley. Hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a todas nuestras fuerzas para que acompañen a nuestra gente”, manifestó el mandatario.



Aunque los combates cesaron después de algunas horas, Blu Radio confirmó que a esta hora las operaciones militares avanzan en Jericó para tratar de retomar el control territorial y llevar tranquilidad a la comunidad en la ruralidad de esta localidad del Suroeste antioqueño.

Hasta ahora se desconocen los resultados operativos en el corregimiento Palocabildo, pero las autoridades departamentales aseguran que los combates se habrían producido a larga distancia, por lo que la fuerza pública está esperando los primeros rayos de sol para poder determinar si hay presuntos ilegales heridos o abatidos en medio del fuerte cruce de disparos.

Este hecho se suma a los combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo en el corregimiento La Danta, del municipio de Sonsón, donde dos civiles resultaron heridos y luego se reportó una asonada contra la fuerza pública.