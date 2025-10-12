Desmantelan dispensario médico del Clan del Golfo con capacidad para 60 personas en El Bagre

Tras la reciente baja de uno de sus miembros y la incautación de abundante material de guerra e intendencia en el municipio de Valdivia, el Ejército propinó un duro golpe a las capacidades logísticas del Clan del Golfo, esta vez en el municipio de El Bagre.

Esto, tras el desmantelamiento de un dispensario médico clandestino que servía como lugar de recuperación para integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y las subestructuras Manuel Ariza Rosario y Jorge Mario Valle de ese grupo ilegal, con injerencia en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

El Ejército desmanteló un dispensario médico clandestino del Clan del Golfo en El Bagre. El lugar estaba adecuado para atender a 60 personas y tenía medicamentos avaluados en 190 millones de pesos. #VocesySonidos pic.twitter.com/8f2dL0YlAg — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 12, 2025

En la infraestructura improvisada con capacidad de atención de hasta 60 personas fueron hallados medicamentos para el tratamiento no solo de enfermedades tropicales propias de ambientes selváticos como la malaria, el paludismo y la leishmaniasis, sino otras enfermedades comunes e incluso elementos para la práctica de procedimientos como la amputación de extremidades y la curación de heridas abiertas.

Durante las operaciones de la Fuerza Pública dos presuntos integrantes del Clan del Golfo se sometieron a la justicia y fueron incautados diferentes medicamentos e implementos médicos avaluados en 190 millones de pesos.