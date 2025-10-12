En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Desmantelan dispensario médico del Clan del Golfo con capacidad para 60 personas en El Bagre

Desmantelan dispensario médico del Clan del Golfo con capacidad para 60 personas en El Bagre

El lugar, que funcionaba de manera clandestina, tenía medicamentos avaluados en más de 190 millones de pesos.

Dispensario clandestino del Clan del Golfo.jpg
Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Tras la reciente baja de uno de sus miembros y la incautación de abundante material de guerra e intendencia en el municipio de Valdivia, el Ejército propinó un duro golpe a las capacidades logísticas del Clan del Golfo, esta vez en el municipio de El Bagre.

Vea también:

  1. 285847_BLU Radio. Sonsón, Antioquia / Foto: sonson-antioquia.gov.co
    Sonsón, Antioquia
    Gobernación de Antioquia
    Antioquia

    Asonada al Ejército en Sonsón: presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron liberados por civiles

Esto, tras el desmantelamiento de un dispensario médico clandestino que servía como lugar de recuperación para integrantes de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y las subestructuras Manuel Ariza Rosario y Jorge Mario Valle de ese grupo ilegal, con injerencia en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia.

En la infraestructura improvisada con capacidad de atención de hasta 60 personas fueron hallados medicamentos para el tratamiento no solo de enfermedades tropicales propias de ambientes selváticos como la malaria, el paludismo y la leishmaniasis, sino otras enfermedades comunes e incluso elementos para la práctica de procedimientos como la amputación de extremidades y la curación de heridas abiertas.

Durante las operaciones de la Fuerza Pública dos presuntos integrantes del Clan del Golfo se sometieron a la justicia y fueron incautados diferentes medicamentos e implementos médicos avaluados en 190 millones de pesos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Ejército Nacional

Clan del Golfo

Bajo Cauca

Publicidad

Publicidad

Publicidad