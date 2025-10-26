Capturan a hombre y rescatan 20 perros en operativo en zona rural de Sonsón, Antioquia

Una intervención conjunta en zona rural de Sonsón terminó con la captura de un hombre y el rescate de 20 perros que permanecían sin control en una finca de la vereda Aures La Morelia. La actuación, que contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía y la Policía Ambiental, surgió luego de las constantes quejas de la comunidad por problemas de seguridad y afectaciones al bienestar de los animales en el sector.

Durante el operativo, los uniformados y funcionarios encontraron una propiedad donde más de una veintena de caninos andaban sueltos, sin cerramiento ni supervisión. Según los reportes, los perros habrían causado daños a animales de cría de otras fincas y representaban un riesgo para los habitantes de la zona. Por eso, se decidió retirar a los animales del lugar y ponerlos bajo protección, mientras se adelantan los procesos respectivos para definir su destino y garantizar su cuidado.

Operativo Sonsón. Foto: Alcaldía de Sonsón

En medio de la intervención fue detenido Elkin de Jesús Carvajal Giraldo, un hombre oriundo de Barranquilla, a quien le hallaron una escopeta, nueve cartuchos calibre 20, 250 cartuchos de fusil 5.56, un morral de asalto, un chaleco arnés, un cinturón, dos porta cargadores, dos porta cantimploras y dos guerreras camufladas. Por estos elementos, las autoridades lo señalaron de presunto porte ilegal de armas y uso indebido de prendas exclusivas de las Fuerzas Militares.

El material incautado y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía, que decidió imponerle medida de aseguramiento domiciliaria.



Desde la administración local indicaron que este tipo de operativos seguirán realizándose junto con la fuerza pública, no solo para reforzar la seguridad en las zonas rurales, sino también para responder a las denuncias ciudadanas y promover un mayor control sobre la tenencia responsable de animales.