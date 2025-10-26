Gobernación confirma entrada del Ejército a Briceño tras cuatro oficios a mindefensa sin respuesta

A una semana de los enfrentamientos entre las disidencias del frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo en Briceño, la tranquilidad no ha podido llegar a las 23 veredas afectadas, desde donde se desplazaron 2.156 campesinos al casco urbano, ante la orden dada por los mismos grupos al margen de la ley que amenazaron hasta con multarlos o desplazarlos con violencia si no acataban esta instrucción.

Luego de la visita del gobernador Andrés Julián Rendón en las últimas horas a esta zona del Norte de Antioquia, el mandatario confirmó que unidades militares de la Cuarta Brigada del Ejército ya lograron ingresar al área rural, donde hay minas antipersona que sembraron las disidencias. Por ello, le pidió una respuesta al Gobierno nacional.

"El ministro de Defensa debería honrar el uniforme que portó y ordenar la presencia del Ejército en las zonas rurales de Briceño, donde criminales amenazan con minas antipersona a nuestros paisanos. Lo que los campesinos requieren es presencia de nuestra fuerza pública, puntualmente el Ejército, para poder retornar. La Gobernación está desde el primer día, como es nuestro deber, prestando ayuda humanitaria, donde está la unidad de víctimas".

Alcaldía de Briceño

El mandatario expuso que el Ministerio de Defensa no le dio respuesta a los cuatro oficios que envió previamente solicitando ayuda ante la crisis humanitaria que hay en el Norte del departamento, por lo que fue crítico en que la solución no puede dejarse solo en manos de alcaldes y gobernadores, a la par que en el país mientras se negocie con grupos al margen de la ley que trae este tipo de consecuencias.



Por lo pronto, los uniformados avanzan para consolidar su presencia en el territorio y garantizar la seguridad de los pobladores.

La Gobernación de Antioquia destacó que sigue en el municipio de Briceño con personal de las Secretarías de Seguridad, Justicia y Paz, Salud e Inclusión Social, Educación y la Dirección de Infancia y Adolescencia, brindando ayuda humanitaria y apoyo psicosocial a la población.