En veredas de Andes, Antioquia, habitantes deben pedir permiso a ilegales para transitar

El 2025 ha sido el año más violento que ha registrado el municipio de Andes, en el Suroeste de Antioquia, con un aumento superior al 300 por ciento comparado con el periodo anterior, cerca de 60 homicidios y una consecuencia fatal: las bóvedas del cementerio local ya no son suficientes.

Incluso esta misma semana se registraron dos homicidios, cuyas víctimas aparecieron decapitadas.

Pero la problemática de la violencia no queda ahí, con una presencia de varios grupos al margen de la ley que se disputan el territorio, sino que también las peripecias que viven campesinos que ahora, en algunas veredas, deben pedir autorización para transitar e incluso les prohíben usar casco cuando van en motocicleta. Así lo confirmó el alcalde de esta localidad, Germán Vélez.

"Hay zonas donde le prohibieron usar casco a la población rural, que tiene que ir con los vidrios abajo. Todo eso está de la mano de las autoridades. Existe esa información en algunas veredas donde tienen que pedir permiso algunas personas poderse desplazar, y ya hemos puesto a conocimiento de la autoridad esa situación", explicó el alcalde.



Según explicó el mandatario, los hechos están relacionados con la presencia de grupos armados ilegales que operan en sectores de difícil acceso, motivo por el que celebró la llegada de más uniformados al territorio.

"Un anuncio muy importante que nos hace el coronel Rico es que nos va a reforzar la seguridad, van a llegar otros grupos especiales para hacer mayor patrullaje en dos kilómetros de vía rural, entonces se nos dificulta un poco porque estos grupos, al margen de la ley, pues están hoy instalados en la zona rural, donde es más difícil que llegue el Ejército y la fuerza pública", indicó Vélez sobre el acompañamiento de la Policía en el departamento.

En medio de esta situación, el mandatario local destacó el trabajo conjunto con la Policía Nacional y el Ejército, con quienes se realizan consejos de seguridad permanentes y operativos en diferentes puntos del territorio. También destacó que aporta recursos, alimentación y hospedaje desde el fondo de seguridad para garantizar su presencia en el municipio.

Publicidad

Además, insistió en que la administración también realiza controles de tránsito y retenes permanentes para mitigar el accionar de la delincuencia en este extenso territorio de más de 400 kilómetros de vías rurales.