En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Nuevo plan para reforzar seguridad en Cali: unifican cámaras para combatir hurtos y homicidios

Nuevo plan para reforzar seguridad en Cali: unifican cámaras para combatir hurtos y homicidios

Cali inicia un plan piloto con 900 cámaras integradas en una sola red de videovigilancia para reforzar la seguridad. En el piloto participan las secretaria de movilidad, Seguridad y Metrocali.

Cali pone en marcha plan piloto con 900 cámaras para fortalecer la seguridad
Cali pone en marcha plan piloto con 900 cámaras para fortalecer la seguridad
Foto: Secretaria de Movilidad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Para fortalecer la seguridad en Cali, esta semana inicia un plan piloto que busca contrarrestar delitos como el hurto, los homicidios y prevenir posibles atentados terroristas en la ciudad.

La nueva apuesta de las autoridades consiste en integrar todas las cámaras de videovigilancia de las diferentes entidades y dependencias de la administración municipal en una sola red de seguridad.

“Las cámaras de movilidad y las de seguridad de Cali se unirán para conformar un solo sistema de vigilancia ciudadana. Esto permitirá que las cámaras de la Secretaría de Movilidad y de Metro Cali estén conectadas con las del sistema principal, brindando así una mayor protección para los caleños”, explicó el alcalde Alejandro Eder. En total, serán cerca de 900 cámaras conectadas a un mismo sistema de monitoreo. Además, la Alcaldía anunció una inversión en nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer esta iniciativa.

Lea también:

  1. Capturado extorsionista en Manizales.
    Captura de señalados extorsionistas en Manizales.
    Foto: suministrada a Blu Radio.
    Nación

    Capturan en Manizales a dos hombres que habrían llegado desde Cali a cobrar una extorsión

  2. Alejandro Eder, alcalde de Cali.jpg
    Alejandro Eder, alcalde de Cali.
    Foto: Suministrada
    Pacífico

    Relación bilateral con EE. UU. se tiene que fortalecer por el bien de la ciudad: alcalde de Cali

“Estamos hablando de un sistema fortalecido, con unas 850 o 900 cámaras coordinadas con la red principal de seguridad ciudadana. Es un proyecto tecnológico que inicia esta semana con los pilotajes, para trabajar de manera conjunta y coordinada entre los sistemas”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

Con esta integración, las autoridades podrán identificar placas de vehículos, reconocer a personas involucradas en hechos violentos y facilitar los procesos judiciales, además de prevenir posibles atentados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Noticias de hoy

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad