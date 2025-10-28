Nuevo plan para reforzar seguridad en Cali: unifican cámaras para combatir hurtos y homicidios

Para fortalecer la seguridad en Cali, esta semana inicia un plan piloto que busca contrarrestar delitos como el hurto, los homicidios y prevenir posibles atentados terroristas en la ciudad.

La nueva apuesta de las autoridades consiste en integrar todas las cámaras de videovigilancia de las diferentes entidades y dependencias de la administración municipal en una sola red de seguridad.

“Las cámaras de movilidad y las de seguridad de Cali se unirán para conformar un solo sistema de vigilancia ciudadana. Esto permitirá que las cámaras de la Secretaría de Movilidad y de Metro Cali estén conectadas con las del sistema principal, brindando así una mayor protección para los caleños”, explicó el alcalde Alejandro Eder. En total, serán cerca de 900 cámaras conectadas a un mismo sistema de monitoreo. Además, la Alcaldía anunció una inversión en nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer esta iniciativa.

“Estamos hablando de un sistema fortalecido, con unas 850 o 900 cámaras coordinadas con la red principal de seguridad ciudadana. Es un proyecto tecnológico que inicia esta semana con los pilotajes, para trabajar de manera conjunta y coordinada entre los sistemas”, señaló Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.



Con esta integración, las autoridades podrán identificar placas de vehículos, reconocer a personas involucradas en hechos violentos y facilitar los procesos judiciales, además de prevenir posibles atentados.