Relación bilateral con EE. UU. se tiene que fortalecer por el bien de la ciudad: alcalde de Cali

Alejandro Eder se pronunció sobre la inclusión del presidente Petro y su familia en la llamada Lista Clinton y le pidió al presiente que resuelva su problema con el Gobierno de EE. UU.

Alejandro Eder, alcalde de Cali.jpg
Alejandro Eder, alcalde de Cali.
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Al conocer que el presidente Gustavo Petro, su familia y el ministro del interior Armando Benedetti ingresaron a la lista Clinton, el acalde de Cali, Alejandro Eder, una vez más mostró su preocupación ante las tensiones en la relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

El mandatario caleño aseguró que en estos casos las diferencias se tienen que solucionar desde el diálogo. “Eso es una situación bastante compleja para el país, yo espero que el gobierno nacional tenga la capacidad de resolver sus diferencias con el gobierno de los Estados Unidos, a través del diálogo”, señaló Eder.

El alcalde de Cali, además, reiteró que Estados Unidos sigue siendo el principal socio de Colombia en materia comercial y de seguridad por lo que los esfuerzos deben estar enfocados en cuidar esa relación.

“El llamado que siempre hemos hecho desde Cali, es que la relación bilateral con los Estados Unidos se tiene que fortalecer por razones de seguridad por razones comerciales y por el bienestar de la ciudad. Me preocupa ver cómo se ha personalizado tanto la relaciones internacionales de Colombia”, finalizó.

¿Qué implica la inclusión de Petro en la lista Clinton?

Cabe recordar que, con la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, conocida el pasado viernes 24 de octubre, el mandatario queda bloqueado del sistema financiero internacional, pues la sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implica bloqueo completo de bienes, cuentas e intereses bajo jurisdicción estadounidense o en dólares.

El presidente, sin embargo, no fue el único publicado en la Lista Clinton, pues su nombre aparece junto con varios de sus allegados, entre ellos el ministro de Interior Armando Benedetti.

