Este es el documento con el que Estados Unidos incluyó al presidente Petro en Lista Clinton

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión de varias personas en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), conocida en Colombia como la “Lista Clinton”. Entre los nombres mencionados figura el del presidente Gustavo Petro, junto a personas cercanas a su entorno familiar y político.

De acuerdo con el documento publicado por la OFAC, las designaciones se realizaron bajo la orden ejecutiva 14059, relacionada con la lucha contra el narcotráfico y las actividades ilícitas internacionales. La medida implica el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

La lista también incluye a figuras reconocidas en el ámbito político colombiano. Aunque el texto oficial no detalla los motivos específicos, la vinculación de estas personas se da “en relación con Gustavo Francisco Petro Urrego”, según señala el registro del Tesoro.

La llamada Lista Clinton es una herramienta usada por el Gobierno de Estados Unidos para sancionar a individuos o entidades sospechosas de actividades financieras irregulares. Estar en ella conlleva restricciones económicas y reputacionales de gran alcance, que afectan tanto al sistema bancario como a las relaciones internacionales.



El anuncio ha generado amplia repercusión política y mediática en Colombia, donde se espera una respuesta oficial del Gobierno nacional.