Petro, en la Lista Clinton: así reaccionaron las redes sociales

En una decisión sin precedentes, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó este 24 de octubre de 2025 al presidente Gustavo Petro Urrego en la Lista Clinton, un registro que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para sancionar a personas y entidades presuntamente vinculadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Según el comunicado oficial, la actualización también abarca a la primera dama, Verónica Alcocer García; al ministro del Interior, Armando Benedetti; y al hijo del mandatario, Nicolás Petro Burgos. Todos fueron señalados como “vinculados” al presidente Petro, lo que implica sanciones financieras inmediatas.

La designación de la OFAC conlleva la congelación de todos los activos o propiedades que los mencionados tengan bajo jurisdicción estadounidense, y prohíbe a ciudadanos o empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.



Reacción oficial de Petro y su círculo cercano

El propio presidente Petro reaccionó a través de su cuenta en X (antes Twitter), calificando la decisión como una paradoja y asegurando que no dará “ni un paso atrás”:

“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió el mandatario.



Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció en sus redes, asegurando que su inclusión en la lista es una represalia política:

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE. UU., un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, afirmó Benedetti.



Washington justifica la medida

En el mismo comunicado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo que la decisión responde al aumento de la producción de cocaína en Colombia durante el actual gobierno:

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses. El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país", escribió el secretario en X.

Publicidad

El pronunciamiento alude directamente a la política antidrogas del gobierno colombiano y al retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que marca un giro drástico en la relación bilateral.



Reacciones en redes sociales y el panorama político

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde líderes políticos, periodistas y ciudadanos expresaron posiciones encontradas.

La senadora María Fernanda Cabal escribió: “Petro, su familia y Benedetti en la lista Clinton. Y la noche que llega".

Otro que reaccionó fue el precandito Juan Manuel Galan, quien también envió un mensaje a través de esta red social: “¡La Lista Clinton alcanzó el poder! Que @petrogustavo y su entorno @Veronicalcocerg, @nicolaspetroB y @AABenedetti aparezcan en esa lista no es menor: es una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia. Por eso propongo una unidad que devuelva gobernabilidad, confianza y respeto dentro y fuera del país. Colombia merece certezas, no escándalos.”



¿Qué significa estar en la Lista Clinton?

Creada en 1995, la Lista Clinton (formalmente llamada Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) identifica a personas y entidades que, según el Departamento del Tesoro, mantienen vínculos con el crimen organizado o el narcotráfico. Quienes ingresan a esta lista pierden acceso al sistema financiero estadounidense y quedan prácticamente aislados de operaciones internacionales.