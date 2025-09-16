“Colombia no comprará armas a futuro a Estados Unidos”: ministro Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente Gustavo Petro dio la orden de no adquirir más armamento estadounidense en adelante. La decisión se enmarca en el contexto de la reciente desertificación anunciada por el gobierno de Estados Unidos, en la que cuestiona la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

“Lo que el presidente quiso decir es que a futuro no se le comprarán armas a Estados Unidos. No es que las ayudas militares o la cooperación ya recibida se desechen, es solamente hacia adelante”, explicó Benedetti en entrevista con Mañanas Blu.

La declaración abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre el rumbo de la cooperación militar entre ambos países, históricamente aliados en materia de seguridad.

Desertificación: "Una medida política"

El ministro Benedetti aseguró que la decisión de Washington no es un cuestionamiento a la estrategia antidrogas de Colombia, sino un mensaje dirigido directamente contra el presidente Petro.

Es claro que es una desertificación contra el presidente Petro y que es un tema político, no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico afirmó.

De acuerdo con el funcionario, la relación entre el mandatario colombiano y sectores de poder en Estados Unidos ha sido tensa desde antes de que Petro llegara al poder. Las fricciones —dijo— incluyen episodios con líderes republicanos como Marco Rubio y declaraciones cruzadas sobre aranceles y migración.

Los números de la lucha antidrogas, según el Gobierno

Benedetti defendió los resultados de la política antidrogas del actual gobierno. Señaló que, según reportes del Departamento de Estado, Colombia ha mostrado cifras históricas en incautaciones y capturas.

“Este gobierno lleva 165 mil personas capturadas, 1.200 toneladas de cocaína incautadas, 53 mil hectáreas erradicadas voluntariamente y más de 10 mil laboratorios destruidos”, puntualizó.

El ministro criticó que Estados Unidos se enfoque en la erradicación forzada como único parámetro para medir los esfuerzos, desconociendo el impacto humano que genera esa estrategia en la fuerza pública. Recordó que en el norte de Antioquia murieron 13 policías en operativos de erradicación forzada.

Por cumplir unas metas, no se puede poner en riesgo la vida de policías y civiles subrayó.

El futuro de la cooperación militar

El anuncio de no comprar más armas estadounidenses genera dudas sobre el abastecimiento futuro de las Fuerzas Armadas. Benedetti aclaró que esa definición corresponderá al Ministerio de Defensa, aunque recordó que ya se han hecho adquisiciones a otros países.

Por ahora le puedo decir que a Estados Unidos no. Los aviones, por ejemplo, se compraron a Suecia y no hubo ningún problema indicó.

No obstante, el ministro aseguró que la cooperación en entrenamiento y asistencia técnica con Estados Unidos no se suspenderá. “Pregunté y entendí que no se va a suspender esa cooperación, solo se dejarán de comprar armas”, explicó.

En la entrevista, Benedetti también se refirió a los cambios en la dinámica del narcotráfico en Colombia. Según el ministro, el país ya no es centro de grandes carteles, sino parte de un esquema fragmentado.

Lo que tenemos ahora es una especie de franquicia: se cultiva coca, se produce y vienen a recogerla europeos, italianos o albaneses. El consumo en Europa crece, en Estados Unidos se mantiene detalló.

Esta transformación, agregó, explica el aumento de estructuras criminales dispersas y la dificultad de enfrentarlas con las estrategias tradicionales.

