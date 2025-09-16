Críticas al presidente Petro por polémica frase sobre las mujeres

El presidente Gustavo Petro enfrenta una nueva controversia por unas declaraciones realizadas durante la última sesión del Consejo de Ministros, en las que respondió a las críticas que recibió por un episodio ocurrido días atrás en el departamento del Cauca.

La polémica comenzó el pasado 11 de septiembre, durante el evento del Pacto Territorial en esa región, cuando el mandatario concluyó su discurso sobre la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. En ese momento, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, se disponía a retirarse del atril y fue entonces cuando Petro la abrazó y expresó: “Gorpia, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

Miranda reaccionó con una risa breve y algo nerviosa, y comentó: “¿Qué tal?”. Petro continuó con el intercambio diciendo: “Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, a lo que la funcionaria respondió: “Más bien me feliciten, porque encontrar el amor no es fácil”.

Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un debate nacional. Críticos y analistas acusaron al presidente de hacer comentarios que, según ellos, trivializan la labor de las mujeres en su gabinete y las reducen a su apariencia física. Otros fueron más lejos y lo calificaron de “misógino”, un señalamiento que el propio Petro rechazó de manera categórica.

Durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros del 15 de septiembre, el presidente abordó de lleno las acusaciones. “Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”, afirmó.

Más adelante, Petro pronunció una de las frases que más revuelo ha causado:“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro y si sabe acompasarlos, pues será una gran mujer. Y ya no dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, dijo en tono enfático.

La expresión encendió aún más la discusión en redes y en sectores políticos. Para algunos, se trató de un intento de reivindicar la autonomía de las mujeres, mientras que otros la consideraron inapropiada en el contexto institucional de un Consejo de Ministros.