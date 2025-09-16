“Si no es capaz de desarrollar la reforma a la salud, no puede estar”: Petro a Aldo Cadena

En el Consejo de Ministros de este lunes, el presidente Gustavo Petro protagonizó un fuerte cruce de palabras con Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a quien reprochó por no ejecutar las órdenes relacionadas con la implementación de la reforma a la salud en este régimen especial de los maestros.

“Y eso, Aldo, en este Gobierno no puede ser. Si usted no fue capaz de corregir eso, no puede ser. Que nosotros no ponemos a funcionar, a subsidiar a los niños pobres, a unos ricachones en los territorios que son dueños de una clínica que no es eficaz. Y eso es lo que está pasando”, dijo Petro, visiblemente molesto, al señalar a Cadena frente a su gabinete.

El mandatario insistió en que las directrices impartidas para ajustar el modelo de atención en salud del magisterio han sido distorsionadas en favor de operadores privados. Según él, esas decisiones han abierto la puerta a “roscas políticas” y al uso de los recursos de los maestros para financiar campañas electorales de sectores que, incluso, son opositores a su gobierno.

“Todas las normas que dictaminamos las transformaron en función del operador privado, que tienen negocios políticos. Entonces, aquí hay unas roscas políticas que usted sabe cómo se llaman. Y entonces me tocará dar los nombres que se están creando con estos recursos para financiar elecciones”, advirtió el presidente, en clara alusión a prácticas que, según dijo, se replican en territorios como el Valle del Cauca.

Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Foto: Presidencia

La tensión se centró en la responsabilidad de Aldo Cadena, quien desde el Fomag maneja un presupuesto de $ 21,3 billones aprobados en 2025 para la atención en salud de los maestros y sus familias. Petro cuestionó que, pese a las órdenes presidenciales, no se haya corregido el rumbo del sistema ni modificado la contratación que beneficia a actores cuestionados.

“Estamos financiando a nuestra oposición con los recursos de los maestros, que hundieron la reforma a la salud. Eso se produce en la contratación de los maestros, en la contratación de Marín, que no se ha cambiado”, recalcó el mandatario.