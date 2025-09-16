¿Cambia algo en materia de viajes y visas con la descertificación a Colombia?

Este martes, Colombia despertó con una noticia preocupante tras la descertificación en la lucha antidrogas, decisión que ha generado dudas sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Los temas de seguridad, justicia y desarrollo vuelven a estar en el centro del debate sobre lo que ocurrirá en el territorio nacional.

Ahora, Colombia aparece en la lista negra antidrogas junto a países como Afganistán, Venezuela, Bolivia y Birmania, lo que despierta incertidumbre frente a asuntos consulares y de visados para los ciudadanos colombianos.



Viajes y visas tras la descertificación antidrogas

La decisión de la Casa Blanca ha causado inquietud entre quienes viajan a Estados Unidos, pues el deterioro de las relaciones preocupa a miles de colombianos, así como a sectores de la economía dependientes del país norteamericano.

Durante una entrevista con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en el programa Mañanas Blu, se le preguntó por los cambios que podrían presentarse en servicios consulares y visados.

Descertificación de Estados Unidos a Colombia Foto: AFP

El diplomático aclaró que, de momento, nada cambiará siempre y cuando se mantenga la colaboración entre ambas naciones. “Nuestro gobierno no tiene ningún interés en modificar los asuntos consulares”, señaló McNamara.

El embajador agregó que las condiciones actuales en materia antidrogas podrían variar si Colombia toma las medidas correctas para la erradicación de cultivos ilícitos. Recordó, además, que el gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido con las metas trazadas.

“Yo sí creo en los milagros, pero también en el arduo esfuerzo para cumplir nuestras metas, metas comunes en las que Estados Unidos ha sido el socio más fiel, generoso y comprometido. Debemos unificarnos aún más contra esa amenaza tan peligrosa para nuestros pueblos”, concluyó McNamara.



Motivos de la descertificación de Colombia

La administración de Donald Trump justificó la descertificación de Colombia en temas antidrogas por varios factores. En primer lugar, bajo el gobierno Petro, los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaron cifras históricas. El último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) registró 253.000 hectáreas sembradas.

A esto se sumó el fracaso de los acuerdos con grupos armados vinculados al narcotráfico. Los intentos de negociación no arrojaron resultados, lo que según Washington agravó la crisis.

Otro punto clave fue el incumplimiento en la erradicación de coca, pues el gobierno no logró cumplir ni siquiera con las metas reducidas previamente.

Finalmente, Estados Unidos advirtió que la cooperación bilateral en la lucha antidrogas se ha debilitado, responsabilizando directamente al liderazgo político del presidente Gustavo Petro por la falta de resultados y compromisos efectivos.