Así reaccionó el presidente Petro ante el anuncio de su inclusión en la Lista Clinton

Luego de que Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, un registro que sanciona a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos, la reacción del mandatario colombiano no se hizo esperar.

Por medio de su cuenta de X, Petro manifestó su inconformismo y reiteró que la supuesta amenaza de Bernie Moreno, senador del país norteamericano, que lidera campaña contra él, se cumplió.

"Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo, mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU.".

Asimismo, agregó que ha luchado durante décadas contra el narcotráfico y que la noticia es toda una paradoja.



"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del Gobierno, de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas".

