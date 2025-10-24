Benedetti responde a Lista Clinton: “Nadie se cree el cuento de que soy narcotraficante”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó ante el anuncio de Estados Unidos de incluirlo a él, al presidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton, que sanciona a personas y entidades vinculadas con narcotráfico y hasta lavado de activos.

Desde que Petro asumió la Presidencia, la producción de cocaína en Colombia “ha alcanzado su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, según aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro Benedetti respondió a la decisión de EEUU de incluirlo en esta lista, asegurando que nunca ha tenido relación con el narcotráfico. Además, mencionó que estas acciones “solo demuestran que todo imperio es injusto”.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, subrayó.



“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE. UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, añadió.