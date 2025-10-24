En vivo
Benedetti responde a Lista Clinton: "Nadie se cree el cuento de que soy narcotraficante"

Benedetti responde a Lista Clinton: “Nadie se cree el cuento de que soy narcotraficante”

“Gringos go home”, comentó el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que Estados Unidos lo incluyera a él en la Lista Clinton. También están el presidente Petro y algunos familiares.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio donde discute detalles sobre la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, durante una entrevista en Blu Radio
Foto: Blu Radio
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó ante el anuncio de Estados Unidos de incluirlo a él, al presidente Gustavo Petro, a Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton, que sanciona a personas y entidades vinculadas con narcotráfico y hasta lavado de activos.

Desde que Petro asumió la Presidencia, la producción de cocaína en Colombia “ha alcanzado su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, según aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessen.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro Benedetti respondió a la decisión de EEUU de incluirlo en esta lista, asegurando que nunca ha tenido relación con el narcotráfico. Además, mencionó que estas acciones “solo demuestran que todo imperio es injusto”.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”, subrayó.

“En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para EE. UU. un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home”, añadió.

