Nicolás Petro tras ser incluido en la Lista Clinton: “Persecución política y judicial”

Este viernes, 24 de octubre, el Gobierno de los Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro Urrego en la conocida Lista Clinton, un registro administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que sanciona a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

De acuerdo con la actualización publicada por la administración norteamericana, además del mandatario colombiano, también fueron incluidos la primera dama, Verónica Alcocer García; el ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda; y el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos. Todos fueron señalados como “vinculados” al jefe de Estado.

“Una persecución política y judicial sin precedentes”

Tras conocerse la decisión, Nicolás Petro reaccionó en su cuenta de X, donde rechazó de manera enfática la medida y negó cualquier relación con actividades ilícitas.

“La misma fiscal Lucy Borde en una audiencia manifestó que mi caso no tiene que ver con narcotráfico ni con la campaña presidencial”, aseguró. Asimismo, calificó su inclusión en la lista como un acto de persecución motivado por su parentesco con el presidente.



“Por el único hecho de ser hijo de @petrogustavo me meten injustamente en la Lista Clinton. Una persecución política y judicial sin precedentes. Acudiré a organismos internacionales para defender mis derechos”, escribió.

¿Qué es la Lista Clinton?

La llamada Lista Clinton, cuyo nombre oficial es Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT List), fue creada en octubre de 1995 mediante la Orden Ejecutiva 12978 firmada por el expresidente Bill Clinton. Su propósito es identificar y sancionar a personas, empresas y gobiernos vinculados con el narcotráfico y el lavado de activos.

La lista es administrada por la OFAC, organismo encargado de aplicar sanciones económicas y financieras dentro de la política exterior estadounidense. Estar incluido en ella implica la congelación de activos en territorio estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras con empresas de ese país y fuertes repercusiones internacionales.

A nivel global, la Lista Clinton es considerada una de las herramientas más poderosas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, al ser utilizada como referencia por entidades financieras y organismos de control en todo el mundo.

