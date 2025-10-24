En vivo
¿Por qué Estados Unidos incluyó al presidente Petro a la Lista Clinton?

¿Por qué Estados Unidos incluyó al presidente Petro a la Lista Clinton?

Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a la primera dama y a su círculo cercano en la Lista Clinton. Esta es la razón.

Gustavo Petro.
Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

En horas de la tarde de este viernes, 24 de octubre, se conoció la noticia de que Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, una medida que aplica sanciones financieras y restricciones internacionales a personas señaladas por actividades relacionadas con el narcotráfico.

Junto al mandatario colombiano también fueron incluidos la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro del Interior, Armando Benedetti; y el hijo del presidente, Nicolás Petro.

Así lo informó el Departamento del Tesoro, tras actualizar la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad encargada de aplicar sanciones del gobierno estadounidense.

Estados Unidos incluye a presidente Petro en Lista Clinton
Estados Unidos incluye a presidente Petro en Lista Clinton
Foto: Oficina de Control de Activos Extranjeros

Las razones de la sanción

Según el comunicado oficial, la decisión fue tomada “de conformidad con las autoridades antinarcóticos” y en aplicación de la Orden Ejecutiva 14059, que sanciona a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial.

Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro.

“El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”, agregó el funcionario.

