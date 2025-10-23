"Lo sentimos de corazón": ladrones se disculpan tras robar centro infantil en Andes, Antioquia

El silencio del corregimiento de Santa Rita, en el municipio de Andes, fue interrumpido por un hecho insólito. Un grupo de ladrones ingresó al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del sector y se llevó varios alimentos destinados a los niños que asisten diariamente al lugar.

No era la primera vez. Según la comunidad, días atrás los mismos responsables habrían irrumpido en el centro para llevarse implementos de aseo y artículos de cuidado personal, muchos de ellos donados por un habitante del corregimiento.

Esta vez, además del hurto, los intrusos dejaron una escena que ha causado desconcierto: una máscara y un mensaje escrito en una pared que decía, con una letra bastante particular: “Sin rencores, disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre, lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Atentamente, los gatos”.

El insólito mensaje, mezcla de disculpa y confesión, ha generado preocupación y debate entre los habitantes, quienes aseguran que el robo no solo afectó al CDI, sino también a las familias que confían en el servicio de alimentación para sus hijos.



Como consecuencia del hecho, el centro suspendió su jornada de atención el martes 21 de octubre para realizar labores de limpieza y desinfección. Por su parte, la Junta de Acción Comunal de Santa Rita rechazó lo sucedido y pidió apoyo a la comunidad y a las autoridades para dotar a este centro de atención infantil con un sistema de vigilancia que permita reforzar la seguridad.