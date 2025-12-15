Novena de Aguinaldos PDF: estas son las lecturas para Colombia en este 2025

Empieza la Novena de Aguinaldos a partir de este 16 de diciembre hasta el 24, marcando la semana de Navidad y del nacimiento del Niño Jesús. Una celebración que reúne a miles de familias, grupos de amigos, vecinos y compañeros en torno a estas oraciones.

No solo hay oraciones, sino también música para los niños con los villancicos y los habituales gozosos y aquí podrá descargar el PDF de la oración de este 2025 para Colombia.



Novena de Aguinaldos PDF 2025

También puede dirigirse a este enlace para descargarla directamente: Novena de Aguinaldos completa y en PDF.

Orden de la Novena de Aguinaldos

Oración para todos los días. Se dicen tres veces la oración Gloria al Padre. Consideraciones del día. Oración a la Santísima Virgen. Acompañada del Avemaría. Oración a San José. Acompañada del Padrenuestro. Gozos o Aspiraciones para la venida del Niño Jesús. Oración al Niño Jesús. Acompañada del Gloría.

Gozos Novena de Aguinaldos

¡Oh, ¡Sapiencia suma del Dios

soberano, que a infantil alcance te

rebajas sacro! ¡Oh, ¡Divino Niño, ven

para enseñarnos la prudencia que

hace verdaderos sabios!



¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Oh, Adonai potente que Moisés

hablando, de Israel al pueblo diste

los mandatos! ¡Ah, ven prontamente

para rescatarnos, y que un niño

débil muestre fuerte el brazo!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

Publicidad

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo

alto presenta al orbe tu fragante

nardo! Dulcísimo Niño que has sido

llamado Lirio de los valles, Bella

flor del campo.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Llave de David que abre al

desterrado las cerradas puertas

de regio palacio! ¡Sácanos. ¡Oh

Niño con tu blanca mano, de la

cárcel triste que labró el pecado!

Publicidad

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de

eternos rayos, que entre las

tinieblas tu esplendor veamos!

Niño tan precioso, dicha del

cristiano, luzca la sonrisa de tus

dulces labios.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Espejo sin mancha, santo de los

santos, sin igual imagen del Dios

soberano! ¡Borra nuestras culpas,

salva al desterrado y en forma de

niño, da al mísero amparo.

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Rey de las naciones, Emmanuel

preclaro, De Israel anhelo Pastor

del rebaño! ¡Niño que apacientas

con suave cayado ya la oveja arisca,

ya el cordero manso!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

Publicidad

¡Ábranse los cielos y llueva de lo

alto bienhechor rocío como riego

santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios

humanado! ¡Luce, Dios estrella!

¡Brota, flor del campo!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven, que ya María previene sus

brazos, do sus niños vean, en

tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José,

con anhelo sacro, se dispone a

hacerse de tu amor sagrario!

Publicidad

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Del débil auxilio, del doliente

amparo, consuelo del triste, luz

del desterrado! ¡Vida de mi vida,

mi dueño adorado, mi constante

amigo, mi divino hermano!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven ante mis ojos, de ti

enamorados! ¡Bese ya tus plantas!

¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado

en tierra, te tiendo los brazos, y

aún más que mis frases, te dice mi

llanto!

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!

¡Ven Salvador nuestro por quien

suspiramos.

Publicidad

¡Ven a nuestras almas,

Ven no tardes tanto!



Oración final de la Novena de Aguinaldos

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado".

Llenos de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.

Concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén.

