Veterano de guerra de EEUU lideró fuga de María Corina Machado de Venezuela: nuevos detalles

Veterano de guerra de EEUU lideró fuga de María Corina Machado de Venezuela: nuevos detalles

Tuvieron que navegar por altamar, hasta trasladarla a un punto secreto en el Caribe: "Todos estaban empapados. 'Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos", contó el veterano de guerra de EEUU que dirigió la operación secreta.

