Antioquia  / Un perro se lanzó de un octavo piso y otro resultó herido por estallido de pólvora en Medellín

Un perro se lanzó de un octavo piso y otro resultó herido por estallido de pólvora en Medellín

Lacy murió, luego de lanzarse desde un octavo piso producto del pánico que le causaron los estallidos, y otro canino fue atropellado tras huir descontrolado al escuchar pólvora.

