Un perro se lanzó de un octavo piso y otro resultó herido por estallido de pólvora en Medellín

Ante el grave impacto que implica para los animales de compañía el uso de la pólvora, la Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a los ciudadanos a evitar este comportamiento durante las celebraciones decembrinas. En los primeros días de esta temporada, la ciudad ya reportó dos casos lamentables.

El primer caso tiene como protagonista a Lacy, una perrita que murió mientras era trasladada a un centro veterinario, luego de lanzarse desde un octavo piso por el pánico que, al parecer, le causaron los estallidos de pólvora.

El segundo corresponde a un canino que fue atropellado, según testigos, tras huir descontrolado al escuchar pólvora. De acuerdo con el reporte médico, la mascota no presenta politraumatismos graves, pero permanece con estrés severo y comportamiento agresivo, posiblemente, como respuesta al miedo extremo que sufrió.

De acuerdo con la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral, estos casos dan cuenta de que los animales, tanto de compañía como de fauna silvestre, no necesariamente deben estar cerca de la pólvora para resultar afectados, factores como el ruido, la vibración y el olor pueden desencadenar en ellos crisis de pánico, huidas, accidentes, lesiones y alteraciones del comportamiento que se prolongan durante semanas o meses.



Desde la subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, reiteraron el llamado a la comunidad.

“Queremos reiterar el llamado al no uso de la pólvora y es que el último caso reportado es el de la perrita Lacy, la cual debido al miedo, la angustia y la desesperación se lanzó desde un piso 8 en un edificio. La pólvora genera miedo, angustia, desesperación y cobra vidas”, afirmaron.

La Administración Distrital insiste en que la pólvora no es una tradición inofensiva, causa daño, genera sufrimiento y cobra vidas. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Parque de la Conservación también reportaron los primeros animales afectados por estos estallidos, por lo cual se hace un llamado a la responsabilidad ciudadana en los días que quedan de temporada decembrina y de fin de año

