Hombre fue asesinado por ocho criminales en noche de velitas: familia exige justicia

Lo que debía ser una noche de celebración en Tunjuelito, sur de Bogotá, terminó convertido en una tragedia. En la noche del 7 de diciembre, en plena Noche de Velitas, Juan Alberto García Urbina, de 37 años, fue asesinado en una calle del barrio San Carlos mientras compartía con su sobrino y un hombre que se presentó como su amigo.

De acuerdo con los primeros relatos, los tres caminaron varias cuadras para comprar más bebidas y continuar la celebración decembrina. Sin embargo, en el trayecto se encontraron con un grupo de ocho jóvenes con quienes, según testigos del hecho, ya existían rencillas previas vinculadas a uno de los acompañantes de García Urbina, lo que habría detonado la confrontación.

Lo que empezó como un cruce de palabras escaló en segundos. Personas de la zona aseguran que uno de los agresores sacó un arma blanca, lo que obligó a Juan Alberto y a los otros dos hombres a correr para intentar escapar. En medio de la huida, García Urbina cayó, quedando a merced del grupo.

Fue entonces cuando, según versiones recopiladas por la comunidad, los atacantes lo golpearon y lo apuñalaron repetidamente. Tres heridas le fueron propinadas por la espalda y otra, que perforó la aorta, le causó una hemorragia que resultó mortal.



Juan Alberto murió sobre la vía principal del barrio antes de recibir atención médica.

Juan Alberto García Urbina, de 37 años. Foto: Redes sociales

La familia del hombre exige que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades avancen en la identificación plena de los ocho agresores señalados por los testigos y que quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad. La comunidad, aún conmocionada, pide mayor presencia policial en la zona para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.