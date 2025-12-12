Preocupa agresiones a agentes de tránsito en Medellín: cuatro fueron golpeados en 12 horas

Preocupación en Medellín por reiterados casos de agresión a agentes de tránsito en medio de procedimiento de control. En los últimos 15 días fueron capturadas cuatro personas por estas conductas y van 11 en lo corrido del año

Hacer cumplir las normas y velar por la seguridad en las vías de Medellín les ha costado graves lesiones a agentes de tránsito en medio de casos de intolerancia protagonizados por conductores.

Las autoridades lanzaron una alerta, pues en las últimas dos semanas ya han sido capturadas cuatro personas por estas acciones contra los servidores públicos que han aumentado la lista de detenidos a 11 en lo corrido de 2025.

Uno de los hechos más recientes se registró en el sector de la Asomadera, cuando dos motociclistas ignoraron la señal de pare en medio de un puesto de control que apenas se instalaba. Según la Secretaría de Movilidad, uno de los vehículos colisionó contra una moto de la Policía y un agente de tránsito, dejando a dos funcionarios lesionados.



En otro de los casos, en Manrique, una motocicleta evadió el cierre operativo e impactó una motocicleta de tránsito, dejando tres agentes heridos. Pablo Ruiz, secretario de Movilidad envió un mensaje contundente frente al respeto de las autoridades en las vías de la ciudad.

“Si hay suficientes elementos materiales, probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida o es captura en flagrancia, podrá ser llevado ante un juez de control de garantías para qué si es capturado le legalice captura, eh le imputen cargos y en su efecto si el tema es muy grave, solicita una medida de aseguramiento”, dijo.

Por su parte, el abogado penalista Óscar Santamría explicó el proceso judicial que pueden afrontar los capturados por este tipo de hechos que podrían derivar en condenas de hasta nueve años de prisión.

“Cuando un agente está en la calle realizando regulación y control lo hace para proteger la vida y la integridad de todos los actores vial, por eso a la autoridad de tránsito se le respeta”, aseguró.

La Secretaría de Movilidad de Medellín destacó que tras las dos situaciones ocurridas, las motocicletas de los ciudadanos fueron inmovilizadas y una recibió cinco comparendos, mientras que otra fue sancionada con tres.