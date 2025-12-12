En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado
Donald Trump
Final Liga BetPlay

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Preocupa agresiones a agentes de tránsito en Medellín: cuatro fueron golpeados en 12 horas

Preocupa agresiones a agentes de tránsito en Medellín: cuatro fueron golpeados en 12 horas

En los últimos 15 días fueron capturadas cuatro personas por estas conductas y van 11 en lo corrido del año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad