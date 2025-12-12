En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un terremoto de magnitud 4,9 sacude el este de Japón

Un terremoto de magnitud 4,9 sacude el este de Japón

El sismo alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo, en varias ciudades de las prefecturas de Ibaraki, Tochigi, Saitama y Chiba, y el nivel 2 en el área metropolitana de Tokio.

