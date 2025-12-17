En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cancillería había negado recursos solicitados por Óscar Muñoz para fiesta vallenata
Primicia

Cancillería había negado recursos solicitados por Óscar Muñoz para fiesta vallenata

Entre los asistentes a la fiesta estuvo Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la UNGRD.

Publicidad

Publicidad

Publicidad