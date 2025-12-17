En vivo
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Un total de 3.144 candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso en 2026

Un total de 3.144 candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso en 2026

En esta elección al Congreso ya no se elegirán las diez curules dispuestas en el acuerdo de paz con las Farc de 2016 para el Partido Comunes, y que dos curules, una en Senado y otra en Cámara, están dispuestas para la fórmula presidencial y vicepresidencial.

