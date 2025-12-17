Un total de 3.144 candidatos quedaron inscritos para las elecciones al Congreso en 2026

Al finalizar el plazo para que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos pudieran realizar modificaciones a las candidaturas por renuncia o no aceptación de las mismas, la Registraduría Nacional presentó el listado total de listas y candidatos que participarán en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

En total, competirán por una de las 283 curules que tendrá el Congreso en 2026 (102 en Senado y 181 en Cámara) un total de 3.144 aspirantes.

Al Senado de la República son 1.078 candidatos que componen 26 listas, tanto para la circunscripción territorial como para la circunscripción especial indígena, en 524 listas.

Registraduría. Foto: Registraduría.

A la Cámara de Representantes son un total de 2.066 candidatos en 498 listas, tanto para la circunscripción territorial como para las circunscripciones especiales indígena, afro, de colombianos en el exterior, así como las circunscripciones especiales de paz (CITREP).



La Registraduría Nacional remitió la lista de los candidatos inscritos al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para verificar que los candidatos no estén incursos en inhabilidad.

Cabe recordar que en esta elección ya no se elegirán las diez curules dispuestas en el Acuerdo de Paz con las FARC de 2016 para el partido Comunes, y que dos curules, una en Senado y otra en Cámara, están dispuestas para la fórmula presidencial y vicepresidencial que quede en segundo lugar en la elección presidencial de segunda vuelta del mes de junio.