En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Paro armado del ELN afecta ingreso y precios de productos en Centroabastos de Bucaramanga

Paro armado del ELN afecta ingreso y precios de productos en Centroabastos de Bucaramanga

Dos policías resultaron heridos en Barrancabermeja tras la explosión de un artefacto en medio del paro armado del ELN.

Publicidad

Publicidad

Publicidad