Paro armado del ELN afecta ingreso y precios de productos en Centroabastos de Bucaramanga

La situación de orden público registrada en varias regiones del país durante los últimos días comenzó a reflejarse en la comercialización de alimentos en la Central de Abastos de Bucaramanga, donde se reportaron afectaciones tanto en el ingreso de productos como en los despachos hacia otros mercados.

De acuerdo con el informe del mercado emitido por el coordinador de operaciones de Centroabastos, Alfonso Peñaloza, las dificultades en la movilidad y el transporte generaron una disminución en la llegada de productos provenientes del departamento de Norte de Santander.

Entre los alimentos más afectados se encuentran la papa amarilla y varias hortalizas de hoja, como apio en rama, lechuga, brócoli, coliflor, además de productos como apio arracacha y mazorca. La reducción en la oferta de estos alimentos, que abastecen a distintos mercados del departamento de Santander, provocó incrementos significativos en sus precios dentro del comercio mayorista.

En contraste, Peñaloza indicó que también se evidenció una caída en los despachos y en el ingreso de compradores provenientes de mercados de la costa norte del país, lo que derivó en una menor demanda de varios productos agrícolas.



Esta situación afectó la comercialización de alimentos como limón Tahití, mandarina, naranja, tangelo, tomate Río Grande, habichuela, fríjol verde, piña oro miel, piña perolera, así como papa pastusa, papa superior y papa única, destinados a ciudades y poblaciones de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Córdoba.

La disminución en la rotación de estos productos generó descensos en sus cotizaciones, reflejando el impacto directo que los problemas de orden público tienen sobre la dinámica del comercio mayorista y la cadena de abastecimiento de alimentos.

Desde Centroabastos Bucaramanga reiteraron el llamado a garantizar la seguridad en las vías y la movilidad de carga, con el fin de evitar mayores afectaciones al abastecimiento, los precios y la estabilidad del mercado de alimentos en la región.