Mindefensa asegura que menores habrían participado en ataque de disidencias en Buenos Aires, Cauca

Una toma guerrillera a plena luz del día dejó este martes varios heridos en el municipio de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca, donde varias edificaciones fueron destruidas durante el ataque, según las autoridades.

El ataque guerrillero, atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc y dirigido contra el puesto policial de esa localidad, comenzó en la mañana y se prolongó durante varias horas, obligando a los habitantes de ese lugar a buscar refugio para ponerse a salvo.

El presidente del @BancoAgrario, Hernando Chica Zuccardi, repudió el cruel asesinato de dos policías en Buenos Aires (Cauca) ante una nueva arremetida terrorista en el municipio, donde, además, fue totalmente destruida la oficina de la entidad bancaria.

— Banco Agrario de Colombia (@BancoAgrario) December 17, 2025

"Lo que ocurre en Buenos Aires, Cauca, es una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida. Más de 7 horas de hostigamiento armado, policías heridos, civiles bajo fuego, familias confinadas, el municipio incomunicado y un hospital atacado", denunció el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, en su cuenta de X.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que "el ataque terrorista, dirigido contra la población civil, fue ejecutado por un cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias 'Mordisco', que incluye en sus filas a menores reclutados ilegalmente. Estos menores combatientes habrían participado en el ataque, dejando ocho policías heridos y varias viviendas destruidas".



Y agregó: "Este cruel ataque evidencia una cruda tragedia que no debemos romantizar. Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado por parte de estos grupos criminales y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores, pues habrían participado activamente como menores combatientes ilegales en un ataque terrorista para asesinar a nuestros policías y afectar a la población civil".

Finalmente reiteró la recompensa de hasta 5 mil millones de pesos a quien de información para lograr dar con el paradero de alias 'Iván Mordisco' y/o alias 'Marlon'.

Atendiendo la crítica situación del ataque narcoterrorista perpetrado por las disidencias de alias "Mordisco" contra la población de Buenos Aires, Cauca, y considerando las apreciaciones y preocupaciones de la señora Vicepresidenta @FranciaMarquezM, del gobernador del Cauca…

Situación "crítica"

Por su parte la Defensoría del Pueblo calificó en un comunicado como "crítica" la situación en Buenos Aires, donde los ataques "han puesto en riesgo extremo e inminente a la población civil".

"La entidad tiene conocimiento de la instalación de artefactos explosivos improvisados y otros mecanismos de alto poder destructivo, tanto en vías de acceso al municipio —que estarían bloqueadas- como en distintos puntos del casco urbano, lo que aumenta significativamente el riesgo de detonaciones", detalló la Defensoría.

Esa entidad agregó que "la manera indiscriminada" en la que el grupo guerrillero atacó Buenos Aires "podría causar daños graves a la vida y a la integridad física de las personas, así como afectaciones a bienes civiles.

Hoy los terroristas atacaron a la población de Buenos Aires Cauca. más de una decena de heridos, la alcaldía, estación de policía y banco agrario destruidas lo paradójico el representante Ferney Silva hace campaña en esta población y comulga con La Paz total y con él terrorismo.

BUENOS AIRES-CAUCA EN MEDIO DE LA PAZ TOTAL.



Esto es lo que representa el candidato heredero Iván Cepeda. Él ha sido claro que continuará con las “negociaciones” o “diálogos” con los criminales. Es decir, más destrucción y más abandono de los colombianos. La destrucción… https://t.co/qNRzUhGuBk pic.twitter.com/gQ7n3rbpMk — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) December 16, 2025