Buenos Aires, Cauca

Mindefensa asegura que menores habrían participado en ataque de disidencias en Buenos Aires, Cauca

Mindefensa asegura que menores habrían participado en ataque de disidencias en Buenos Aires, Cauca

El ataque guerrillero, atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las antiguas Farc y dirigido contra el puesto policial de esa localidad, comenzó en la mañana y se prolongó durante varias horas.

