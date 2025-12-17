Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia del 13 de diciembre de 2025

El Sorteo Extraordinario de Colombia, correspondiente al sorteo número 0011 del Convenio Quindío, se realizó el sábado 13 de diciembre de 2025, dejando como ganador del premio mayor un billete por $14.000 millones de pesos.

De acuerdo con los resultados oficiales, el Premio Extramillonario fue para el número 2505, serie 193. Así mismo, el premio extramillonario invertido correspondió al número 5052, también con la serie 193.

Incentivos adicionales

En los lanzamientos de incentivos adicionales, se entregaron los siguientes premios:

Bono carro: número 8862, serie 234

Bono moto: número 8965, serie 238

Premios secos principales

El sorteo también dejó varios premios secos de alto valor:



$800 millones: número 0783, serie 198

$500 millones: número 4697, serie 171

$250 millones: número 7595, serie 235

$110 millones: número 5704, serie 222

Premios secos adicionales

Además, se sortearon:

10 premios secos de $20 millones cada uno, cuyos números y series fueron:

3261-302, 6760-016, 3180-104, 9204-455, 2571-296, 3439-447, 5753-336, 7427-227, 2843-239 y 5357-153.

14 premios secos de $10 millones cada uno, entre ellos los números:

4229-423, 0788-278, 0268-246, 0353-135, 3007-286, 2934-204, 0635-420, 4770-202, 1375-356, 4604-477, 6642-137, 3197-434, 3331-383 y 7965-355.

Próximo sorteo

La organización informó que el próximo Sorteo Extraordinario de Colombia, número 2246, se realizará el 30 de diciembre de 2025. Las autoridades recuerdan a los jugadores verificar sus billetes en los puntos oficiales y realizar el proceso de reclamación conforme a la normativa vigente.

