En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia del 13 de diciembre de 2025

Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia del 13 de diciembre de 2025

De acuerdo con los resultados oficiales, el Premio Extramillonario fue para el número 2505, serie 193. Así mismo, el premio extramillonario invertido correspondió al número 5052, también con la serie 193.

extra-de-colombia-gemini.png
extra de colombia, sorteo extraordinario de colombia, resultados extra de colombia, premio millonario, lotería colombiana, número ganador extra de colombia, serie ganadora, secos extra de colombia, premio mayor extra de colombia, bono moto extra de colombia, bono carro extra de colombia, resultados sorteo 2243, loterías y sorteos colombia, chance y lotería, resultados del sábado
Foto: Extra de Colombia/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad