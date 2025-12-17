Resultados del Sorteo Extraordinario de Colombia del 13 de diciembre de 2025

Publicidad
El Sorteo Extraordinario de Colombia, correspondiente al sorteo número 0011 del Convenio Quindío, se realizó el sábado 13 de diciembre de 2025, dejando como ganador del premio mayor un billete por $14.000 millones de pesos.
De acuerdo con los resultados oficiales, el Premio Extramillonario fue para el número 2505, serie 193. Así mismo, el premio extramillonario invertido correspondió al número 5052, también con la serie 193.
En los lanzamientos de incentivos adicionales, se entregaron los siguientes premios:
El sorteo también dejó varios premios secos de alto valor:
Además, se sortearon:
La organización informó que el próximo Sorteo Extraordinario de Colombia, número 2246, se realizará el 30 de diciembre de 2025. Las autoridades recuerdan a los jugadores verificar sus billetes en los puntos oficiales y realizar el proceso de reclamación conforme a la normativa vigente.