En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado sorteo extraordinario de Lotería de Manizales del sábado 18 de octubre de 2025

Resultado sorteo extraordinario de Lotería de Manizales del sábado 18 de octubre de 2025

El afortunado ganador del sorteo extraordinario de Lotería de Manizales se lleva un premio de $3.500 millones de pesos.

Lotería de Manizales
Lotería de Manizales
Foto: IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

La Lotería de Manizales celebró este sábado, 18 de octubre de 2025, su quinto Sorteo Extraordinario, denominado “Sorteo Edición Dorada”, con un atractivo plan de premios que supera los $25.000 millones. Este evento especial busca no solo ofrecer grandes oportunidades a los jugadores, sino también continuar aportando recursos a la salud pública del país.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor del sorteo extraordinario de la Lotería de Manizales de este sábado, 18 de octubre de 2025, es el (en minutos). El afortunado ganador se lleva un premio de $3.500 millones de pesos.

Premios del Sorteo “Edición Dorada” de la Lotería de Manizales

El plan de premios incluye más de 50 oportunidades para ganar, con montos que van desde decenas hasta cientos de millones de pesos:

  • Premio Mayor: $3.500 millones
  • 52 premios secos: entre $40 millones y $300 millones
  • Modalidad “Gana Siempre” sin serie, que brinda más opciones de acierto
  • Sorteo adicional: un vehículo Suzuki Swift Híbrido 2026, entre quienes adquieran el billete completo.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Manizales

Loterías de hoy

Chances y Loterías

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad