Resultado sorteo extraordinario de Lotería de Manizales del sábado 18 de octubre de 2025

La Lotería de Manizales celebró este sábado, 18 de octubre de 2025, su quinto Sorteo Extraordinario, denominado “Sorteo Edición Dorada”, con un atractivo plan de premios que supera los $25.000 millones. Este evento especial busca no solo ofrecer grandes oportunidades a los jugadores, sino también continuar aportando recursos a la salud pública del país.

Resultado del premio mayor

El número ganador del premio mayor del sorteo extraordinario de la Lotería de Manizales de este sábado, 18 de octubre de 2025, es el (en minutos). El afortunado ganador se lleva un premio de $3.500 millones de pesos.



Premios del Sorteo “Edición Dorada” de la Lotería de Manizales

El plan de premios incluye más de 50 oportunidades para ganar, con montos que van desde decenas hasta cientos de millones de pesos:

