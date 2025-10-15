Lotería de Manizales resultado del miércoles 15 de octubre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con el sorteo número 4924 de la Lotería de Manizales, realizado el miércoles 15 de octubre de 2025. Con más de un siglo de trayectoria, esta tradicional lotería sigue consolidándose como una de las preferidas por los colombianos, no solo por sus atractivos premios millonarios, sino también por su aporte fundamental al sistema de salud nacional.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 15 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, el sorteo repartió una amplia variedad de incentivos en diferentes categorías:



Verificación de resultados oficiales

La organización de la Lotería de Manizales recomienda a todos los participantes confirmar los números ganadores a través de las imágenes publicadas en sus redes sociales o en los canales oficiales autorizados, para evitar errores al momento de reclamar premios.



Cómo jugar la Lotería de Manizales

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con posibles ajustes en fechas festivas.



Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Cada compra no solo brinda la oportunidad de ganar, sino que también apoya la financiación de programas de salud en Colombia, reafirmando el compromiso social de esta histórica lotería.



Reclamación de premios

Los ganadores cuentan con hasta un año para reclamar sus premios. Para hacerlo, deben presentar:



El billete original en buen estado.

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %).

RUT, en caso de premios de alto valor.

Un juego con propósito social

Más allá del azar, la Lotería de Manizales continúa reafirmando su compromiso con la comunidad. Gran parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, generando un impacto positivo en miles de colombianos. Al mismo tiempo, sigue siendo una fuente de ilusión, fortuna y esperanza para sus jugadores semana tras semana.