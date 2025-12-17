En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Zipaquirá transforma su corazón histórico: revitalización urbana y turismo

Zipaquirá transforma su corazón histórico: revitalización urbana y turismo

Zipaquirá renueva más de 20.000 m² de su centro histórico con un proyecto que une ciencia, participación ciudadana y turismo sostenible para fortalecer su identidad y economía local.

Publicidad

Publicidad

Publicidad