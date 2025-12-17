En vivo
Nación  / "Emboscadas y el clima retrasaron llegada de refuerzos en Buenos Aires", explica la Policía

“Emboscadas y el clima retrasaron llegada de refuerzos en Buenos Aires”, explica la Policía

El coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía en el departamento del Cauca, detalló que la tardanza de aproximadamente cinco horas y media se debió a una combinación de sabotajes terrestres, emboscadas preparadas y condiciones meteorológicas que impidieron el apoyo aéreo inmediato.

