Joven que asesinó a su pareja en Soacha reveló detalles de lo ocurrido: esto es lo que se sabe

Un nuevo hecho de violencia de género sacudió al municipio de Soacha, vecino de Bogotá, durante la madrugada del domingo 14 de diciembre. En un conjunto residencial del sector de Ciudad Verde, la Policía encontró sin vida a una joven de 20 años dentro del baño del apartamento que compartía con su pareja. El señalado agresor es un joven de 19 años, quien fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos.

El caso es investigado como feminicidio y volvió a encender las alertas sobre la violencia contra las mujeres, así como la necesidad de fortalecer las rutas de prevención, atención temprana y acompañamiento institucional en contextos de violencia intrafamiliar, especialmente entre parejas jóvenes.



La Policía encontró a la mujer en el baño del apartamento

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la central de radio recibió una alerta hacia las 12:40 de la madrugada por una presunta riña al interior de un conjunto residencial. Uniformados adscritos a la Estación de Policía León XIII se desplazaron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Al llegar al apartamento, los agentes fueron recibidos por un joven de 19 años, quien reconoció haber herido a su pareja. Tras ingresar a la vivienda, los policías encontraron en el baño el cuerpo de una mujer sin signos vitales, lo que confirmó la gravedad del caso y activó de inmediato los protocolos judiciales.

Vecinos del sector relataron que minutos antes se escucharon gritos provenientes del inmueble, seguidos de un silencio que generó preocupación entre quienes residen en el conjunto. La rápida llegada de las autoridades permitió esclarecer lo ocurrido y asegurar al presunto responsable, evitando una posible fuga.



Fue capturado en flagrancia un sujeto de 19 años, por el delito de feminicidio, hechos presentados en la comuna 3.

Joven confesó el crimen y fue capturado en flagrancia

El presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el crimen y recopilar el material probatorio necesario para el proceso judicial.

Según lo manifestado por el joven, la víctima habría sido asfixiada y posteriormente atacada con un arma blanca. Esta versión hace parte de los elementos que están siendo evaluados por los investigadores. El capturado deberá responder por el delito de feminicidio mientras avanza su proceso de judicialización.

La joven asesinada fue identificada como Angie Paola Quintero Benavides. De acuerdo con información conocida por las autoridades, participaba activamente en espacios relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres. Su muerte ha generado indignación en la comunidad y reavivó el llamado de las instituciones y organizaciones sociales a denunciar cualquier señal de violencia y a acudir oportunamente a las rutas de atención disponibles.

Este nuevo caso se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a las autoridades y refuerzan la urgencia de trabajar en prevención, educación y acompañamiento para evitar que la violencia intrafamiliar siga cobrando vidas.