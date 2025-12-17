¿Tiene planeado visitar Roma? Más monedas; visitar la Fontana de Trevi ya no sería gratis

El Ayuntamiento de Roma vuelve a analizar la posibilidad de cobrar una tarifa de dos euros para ingresar al área de la Fontana de Trevi, el monumento más visitado de la capital italiana después del Coliseo, una medida similar a la aplicada recientemente en el Panteón.

coliseo_de_roma_4.jpg FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Fuentes municipales señalaron que se trata de una “hipótesis de trabajo aún no confirmada”, luego de que el diario Corriere della Sera informara que el cobro para los turistas podría entrar en vigor a partir del 7 de enero, mientras que los residentes de Roma mantendrían el acceso gratuito.

De acuerdo con el medio italiano, se habilitarían dos accesos diferenciados: uno exclusivo para turistas y otro para los romanos, separados por postes de latón que sustituirían las barreras actuales. Además, se contemplaría la opción de pago con tarjeta de crédito.

Fontana de Trevi Foto: AFP

De implementarse, esta iniciativa se sumaría al control del flujo de visitantes que ya está en marcha, pues desde el pasado 22 de diciembre el ingreso a la plaza está limitado a un máximo de 400 personas de manera simultánea.



El diario precisa que el eventual cobro se aplicaría una vez concluyan las vacaciones de Navidad y el Jubileo. Solo en el primer semestre del año se contabilizaron más de cinco millones de accesos a la plaza, por lo que la venta de entradas podría representar ingresos cercanos a los 20 millones de euros para las arcas municipales, teniendo en cuenta el enorme atractivo de esta obra maestra del Barroco tardío y la tradición de lanzar una moneda para asegurar el regreso a la Ciudad Eterna.

La propuesta ha sido defendida en varias ocasiones por el concejal de Turismo de Roma, Alessandro Onorato, quien sostiene que el objetivo es ofrecer “una experiencia única, especial y tranquila a todos los visitantes”, además de garantizar la protección de “un monumento extraordinario”.