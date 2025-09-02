Polémica Carpa la 66, en el sur de Cali, volvería a hacer conciertos durante la Feria

La polémica Carpa de la 66, que anteriormente estaba ubicada en el sur de Cali, en un predio localizado sobre la avenida Pasoancho con carrera 66, al parecer, volvería a hacer eventos durante las festividades de fin de año en la ciudad en el marco de la versión No. 68 de la Feria de Cali.

Esto lo confirmó el empresario de eventos Carlos Paz, representante legal del 'Mejor Parche de la Feria', quien aseguró que, desde este momento, está gestionando los permisos correspondientes con las autoridades, para evitar intervenciones como las que ocurrieron el año pasado, donde la mitad de los conciertos fueron cancelados y varias veces el lugar fue cerrado por las autoridades aún con público.

Hay que recordar que esta carpa ha sido polémica por las quejas que ha recibido por parte de la comunidad vecina, que denuncian exceso de ruido por los conciertos y eventos que ahí se realizan, además, también se adelantó un proceso legal con la inspección de Policía de la Comuna 17, donde se definió que el predio donde estaba instalada no contaba con la autorización para realizar eventos masivos y expender licor.

"Pedimos permiso cuatro meses antes, para que el administrador del lote en sus tiempos, que por ley son 15 días, diga si dan permiso o si no, que nos digan por qué no lo piensan otorgar. No nos vamos a enterar faltando una hora para el evento y nos digan no se pudo, nos daremos cuenta tres meses antes si se puede o no", dijo el empresario.

El empresario aseguró que este formato busca dar opciones más económicas a los caleños para disfrutar la Feria de Cali y reiteró que actualmente no tiene ningún proceso vigente por parte de la autoridad ambiental por exceso de ruido.

"Vamos a solicitar nuevamente alquilado el predio de la 66 Central Park en el marco de la Feria de Cali y vamos a tener el 'Mejor Parche de la Feria' de esta manera: La Carpa Carnaval del Sur, con cinco dinámicas de 26 al 30 de diciembre", añadió Paz.

