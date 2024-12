"Cansados de tanta injusticia": Carlos Paz responde por pancarta de La Carpa La 66

Luego de la polémica de La Carpa La 66 Central Park en Cali, donde un fallo indica que no puede realizar sus conciertos en medio de la Feria de Cali por no contar con algunos permisos, su infraestructura fue trasladada a Juanchito, en el municipio de Candelaria, Valle.

Sin embargo, a través de redes sociales se hizo viral una imagen de una pancarta dejada en las instalaciones de la carpa en el sur de Cali que dice: “Ahí les dejo su carpa pintada”, lo que ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas.

"Cansados de tanta injusticia jurídica, atropellos y tanta persecución, decidimos hacer esto, que es el motivo de la discordia. Sabemos que nuestra carpa es un éxito y en un formato que realmente ha favorecido a la ciudadanía caleña. Por tal motivo, ahí se las dejo pintada para no tener problemas", dijo Carlos Paz, propietario de la Carpa.

Este 28 de diciembre se llevó a cabo el primer concierto en la nueva ubicación, un escenario que fue transformado en un tiempo récord de 14 horas para recibir a las personas que ya tenían comprada la boleta y que disfrutaron de un concierto donde estuvieron presentes grupos musicales como La Misma Gente, El Gran Combo de Puerto Rico y Los Hermanos Lebrón.

"El Mejor Parche de la Feria se trasladó a este importante sector de Juanchito. 8.000 personas fueron a este lugar, respaldando nuestra actividad, y estamos agradecidos con las personas que mostraron su fidelidad con nuestra marca. Es importante porque ese sector revivió su economía", expresó Paz.

La Alcaldía de Candelaria, en un comunicado, aseguró que cumplen con todos los requisitos, por lo que se autorizó el permiso para que puedan realizar los conciertos en el marco de la Feria de Cali.

"Se autorizó la realización de una serie de conciertos durante la última semana del mes de diciembre de 2024. Esta decisión se tomó tras una exhaustiva revisión del cumplimiento de requisitos y la documentación presentada", dice el comunicado.

Este 29 de diciembre, el concierto está dedicado al género vallenato y popular con artistas como Yeison Jiménez, Jean Carlos Centeno y Nelson Velázquez, y este próximo 30 de diciembre la nómina estará compuesta por Los Van Van de Cuba, Alexander Abreu y Germán Medina.