Agentes de tránsito agredidos por dos infractores en operativos durante la Feria de Cali

Un ciudadano agredió a varios agentes de tránsito en medio de un puesto de control ubicado en el oeste de Cali . El hombre se negó al procedimiento, por lo que les tiró la motocicleta por encima para causarles afectaciones físicas.

Otro hecho similar ocurrió también en la madrugada de este domingo, cuando un infractor, en estado de embriaguez, agredió a los funcionarios públicos. El sujeto fue trasladado hasta una estación de Policía.

"Hemos adelantado controles en todos los puntos de la ciudad, insistiendo especialmente en operativos contra quienes conducen en estado de embriaguez, a lo corrido de este año nos hemos dado cuenta de que estos procedimientos se han triplicado y precedimos en un incremento aún más por esta época donde personas insisten en conducir bajo consumo de alcohol", dijo Gustavo Orozco, subsecretario de Movilidad.

De acuerdo con la información que se entregó por parte de la dependencia de la alcaldía de Cali, durante los días de feria se han interpuesto 1.406 comparendos, 204 vehículos inmovilizados, y 87 pruebas de alcoholemia que dieron positivo.

"Seguimos encontrándonos con personas que insisten en romper reglas básicas de conducir como por ejemplo no contar con los documentos en regla, no respetar las señales de tránsito y no acatar los llamados de las autoridades en los puestos de control, nuestra función es proteger la vida en las calles", explicó el funcionario público.

Según la Secretaría de movilidad, en lo corrido de este 2024 se han registrado más de 30 agresiones contra agentes de tránsito en Cali.