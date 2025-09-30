“Claramente es una fosa”: magistrado Salazar sobre La Escombrera en Medellín

El magistrado del Tribunal para la Paz de la JEP, Gustavo Salazar, confirmó que La Escombrera en Medellín debe ser entendida como un sitio de inhumación múltiple. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, afirmó que este lugar "claramente es una fosa".

Explicó que "una fosa es básicamente una inhumación de varias personas, de varios cuerpos y eso ya es la característica central de la de La Escombrera”, con el hallazgo de siete cuerpos, que es lo que llevan hasta el momento.

Los hallazgos se centran en el llamado "suelo histórico". El magistrado detalló que el periodo crítico de desaparición se extiende "entre el mes de junio de 2002 y diciembre del 2012". Cuatro de las víctimas ya identificadas corresponden a personas desaparecidas "entre los meses de julio y octubre del año 2002".

Los testimonios recabados por la JEP, provenientes de paramilitares, victimarios, víctimas y habitantes de la zona, indican una escala trágica: "Estamos hablando más o menos de 130 víctimas para el periodo más crítico y hasta ahora hemos hallado siete", dijo.



El cuerpo más reciente ubicado pertenece "a un hombre joven". Salazar destacó que las siete víctimas son "personas muy jóvenes, salvo una que estaba en los 30 años”, pero según añadió, todos están alrededor de los 17 y los 27 años.

Búsqueda en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Foto: JEP.

Respecto a la identificación de los restos, resaltó la eficiencia del proceso en Colombia. Mencionó que el Instituto Nación de Medicina Legal, que es el que procede con la identificación, “está haciendo un trabajo que ha sido récord en el país".

Mientras que la identificación normal puede demorar "6 meses, un año o muchas veces dos años", la JEP ha logrado reducir el tiempo a "un promedio de 2 meses en la identificación de los cuerpos". El magistrado espera que el cuerpo más reciente se logre identificar "en un periodo y unas semanas".

Esta rapidez se debe a dos factores principales: el buen estado de los restos óseos, que permite la extracción de ADN y un "perfilamiento genético muy alto", y la existencia de un banco genético de alta calidad.

"Tenemos un banco genético de altísima calidad," afirmó Salazar, añadiendo que "simplemente el ADN tiene con que confrontarse y por eso logramos procesos bastante rápidos". Además, insistió en que "los equipos forenses de Colombia son de altísimo nivel”.

En cuanto al futuro del sitio, la JEP ya emitió una orden para la memorialización que implicará una redefinición total de su uso. La concesión minera existente sobre La Escombrera deberá "suspender”, en su concepto, la explotación de gravas y arenas en ese polígono.

Salazar explicó que se está iniciando el proceso de definir qué sucederá allí y "cómo se incorpora al proceso de la Comuna 13". Las discusiones incluyen la destinación del lugar, barajando opciones como "un museo, una iglesia o un monumento”.