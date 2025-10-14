Fin de semana violento en el Atlántico: 12 homicidios, la mayoría de ellos en medio de sicariatos

Las calles de Barranquilla y en general del departamento del Atlántico vivieron un puente festivo marcado por la violencia. Entre el viernes 10 y la noche de este lunes 13 de octubre, las autoridades registraron al menos 12 muertes violentas, siendo que Barranquilla concentró al menos cinco de los casos, seguida por Soledad con otros cuatro más.

Sabanalarga con dos, en donde una de las víctimas es una mujer que estaba siendo extorsionada y otro asesinato más se registró en Juan de Acosta.

Otro de los homicidios se registró al interior de la Cárcel Distrital El Bosque. Allí, fue asesinado en medio de una riña entre interno, Douglas Vergara, de 43 años, preso hace cuatro años por hurto.

Guadalupe Vergara, hermana de la víctima, pide a las directivas del penal explicaciones sobre lo ocurrido.



“Queremos esclarecer la muerte de mi hermano, porque de la cárcel no hemos recibido ningún reporte. Nosotros nos enteramos por la llamada de un tercero. Mi hermano este mes estaba esperando una audiencia para solicitar libertad por vencimiento de términos”, expresó Guadalupe.

Con estas cifras, el mes de octubre ya acumula 26 muertes violentas en Atlántico, incluyendo hechos de alto impacto como el asesinato con sevicia de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la masacre en el asentamiento Pinar del Río, en la que tres personas fueron asesinadas en un episodio vinculado con el cobro de préstamos gota a gota.