En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Mundial Sub 20
Nobel de Paz a María Corna Machado
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla mamá de joven que perdió la vida tras riña en una fiesta: "Sangre fría"

Habla mamá de joven que perdió la vida tras riña en una fiesta: "Sangre fría"

Cámaras de seguridad mostraron el momento en que el grupo de jóvenes estaba disfrutando de una fiesta en la calle, cuando llegaron dos encapuchados en moto y dispararon al aire.

Habla mamá de joven que perdió la vida tras riña en una fiesta: "Sangre fría"
Habla mamá de joven que perdió la vida tras riña en una fiesta: "Sangre fría"
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Un caso de violencia e intolerancia se presentó hace unos días en República Dominicana y cobró la vida de dos sujetos hispanos.

Los hechos se registraron sobre las 5:00 de la madrugada y quedaron registrados en videos de ciudadanos que estaban en el lugar. Las víctimas mortales fueron dos hombres de 20 y 23 años, mientras que los demás resultaron heridos.

Cámaras de seguridad mostraron el momento en que el grupo de jóvenes estaba disfrutando de una fiesta en la calle, cuando llegaron dos encapuchados en moto y disparando al aire, hicieron que se formara una estampida humana.

Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que se encuentra adelantando una investigación para determinar las causas exactas de este ataque, por lo que

Según contó la madre de uno de los jóvenes asesinados en entrevista con Primer Impacto, aquella madrugada "lo acribillaron, porque eso fue a sangre fría. Él estaba desconectado de todo, él estaba muy tranquilo".

Además, sobre la forma del crimen añadió que: "Fue con cizaña que lo mataron, le dieron más de 8 tiros, yo de verdad espero que ellos se entreguen".

Adicionalmente, los vecinos relataron a Alto Impacto que "fueron muchas las botellas que se tiraron, dieron tiros, salió mucha gente herida".

Publicidad

Por su parte, la mamá de otra de las víctimas del crimen señaló que no sabía que su hijo estaba en la calle, ni nada de lo que pasó: "Para mí, mi hijo estaba acostado en mi casa".

La comunidad se encuentra conmocionada por este crimen y exige garantías de seguridad para los ciudadanos, teniendo en cuenta las altas cifras de violencia e intolerancia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Homicidios

República Dominicana

Publicidad

Publicidad

Publicidad