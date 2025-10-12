Habla mamá de joven que perdió la vida tras riña en una fiesta: "Sangre fría"

Un caso de violencia e intolerancia se presentó hace unos días en República Dominicana y cobró la vida de dos sujetos hispanos.

Los hechos se registraron sobre las 5:00 de la madrugada y quedaron registrados en videos de ciudadanos que estaban en el lugar. Las víctimas mortales fueron dos hombres de 20 y 23 años, mientras que los demás resultaron heridos.

Cámaras de seguridad mostraron el momento en que el grupo de jóvenes estaba disfrutando de una fiesta en la calle, cuando llegaron dos encapuchados en moto y disparando al aire, hicieron que se formara una estampida humana.

Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que se encuentra adelantando una investigación para determinar las causas exactas de este ataque, por lo que



Según contó la madre de uno de los jóvenes asesinados en entrevista con Primer Impacto, aquella madrugada "lo acribillaron, porque eso fue a sangre fría. Él estaba desconectado de todo, él estaba muy tranquilo".

Además, sobre la forma del crimen añadió que: "Fue con cizaña que lo mataron, le dieron más de 8 tiros, yo de verdad espero que ellos se entreguen".

Adicionalmente, los vecinos relataron a Alto Impacto que "fueron muchas las botellas que se tiraron, dieron tiros, salió mucha gente herida".

Por su parte, la mamá de otra de las víctimas del crimen señaló que no sabía que su hijo estaba en la calle, ni nada de lo que pasó: "Para mí, mi hijo estaba acostado en mi casa".

La comunidad se encuentra conmocionada por este crimen y exige garantías de seguridad para los ciudadanos, teniendo en cuenta las altas cifras de violencia e intolerancia.