Dos policías, entre los detenidos por secuestro de un comerciante en Norte de Santander

En una operación conjunta entre el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional, las autoridades lograron rescatar al comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, quien había sido secuestrado el pasado 11 de octubre cuando se desplazaba hacia el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

El operativo se llevó a cabo en zona rural del municipio de Ábrego, donde fueron capturadas seis personas presuntamente vinculadas con el secuestro. Entre los detenidos se encuentran dos miembros de la Policía Nacional, quienes estaban fuera de servicio al momento de cometer el delito.

El Brigadier General William Quintero Salazar, comandante de la Región de Policía N.° 5, confirmó que contra los uniformados capturados se iniciaron procesos penales y disciplinarios en el marco de la política de integridad y transparencia policial.

“Gracias a la coordinación interinstitucional entre el Gaula de Policía del Norte de Santander y el Ejército Nacional fue posible el rescate del señor Álvaro Antonio Páez Ortiz. En el operativo fueron capturadas seis personas, entre ellas dos policías fuera de servicio, quienes ya enfrentan procesos judiciales y disciplinarios”, indicó el general Quintero.



De acuerdo con la investigación, el comerciante propietario de panaderías en los municipios de Ábrego y Ocaña, fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba en su vehículo particular. En un punto conocido como Oropoma, los secuestradores lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Durante el cautiverio, la familia de Páez Ortiz recibió llamadas y mensajes intimidantes en los que los delincuentes exigían 100 millones de pesos por su liberación.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia institucional y la lucha frontal contra el secuestro, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas 123, 165 del Gaula o la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.