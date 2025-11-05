Preocupante aumento del secuestro y la violencia armada en Colombia, según la FIP

El más reciente informe Dateo Mensual de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) revela un panorama alarmante sobre la seguridad en Colombia durante 2025. En lo corrido del año, los casos de secuestro han aumentado un 98 % frente al mismo periodo del año anterior, reflejando un preocupante repunte de las dinámicas del conflicto armado y el fortalecimiento de grupos ilegales en distintas regiones del país.

Según el informe, durante 2024 se reportaron 134.607 secuestros, mientras que con corte a septiembre de 2025 ya se registran 107.882, cifra que marca una tendencia ascendente y anticipa que el cierre del año podría superar los registros previos.

El documento también advierte sobre el incremento del confinamiento de comunidades, especialmente en zonas rurales y étnicas. En 2024, 138.033 personas fueron confinadas, mientras que en lo corrido de este año la cifra asciende a 119.205, lo que representa un aumento del 16,7 % respecto al mismo periodo anterior.

Referencia secuestro. AFP.

Otros indicadores refuerzan el deterioro de la situación humanitaria. Los ataques a la misión médica crecieron un 55 %, con 31 casos en 2025, frente a 28 en todo 2024. A su vez, los ataques contra la infraestructura y bienes civiles se incrementaron en más del 100 %: pasaron de 109 incidentes en 2024 a 155 este año.



La violencia también afecta directamente a la Fuerza Pública, con un aumento del 85,6 % en los ataques registrados: 245 casos en lo que va del año, frente a 185 durante todo 2024. Asimismo, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales siguen en ascenso, con 90 enfrentamientos reportados hasta septiembre.

En contraste, el informe destaca que las acciones de la Fuerza Pública también se intensificaron: en los primeros nueve meses de 2025 se superó el total del año anterior, alcanzando 185 operaciones, un 56,8 % más que en el mismo periodo de 2024.

Estos datos, según la FIP, evidencian que la violencia sigue concentrándose en los territorios más afectados por el conflicto, donde el control estatal es débil y la población civil continúa siendo la principal víctima de los grupos armados.