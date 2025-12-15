En menos de 48 horas el ELN ha ejecutado al menos seis acciones terroristas en Antioquia

En máxima alerta están autoridades de seguridad en Antioquia tras hechos terroristas que han generado integrantes del ELN en diferentes zonas de Antioquia a propósito del paro armado a nivel nacional anunciado por 72 horas.

Los tres hechos más recientes se registraron cerca a la ciudad de Medellín y el Suroeste del departamento. En las primera horas de este lunes 15 de diciembre se identificaron banderas del grupo guerrillero en el municipio de Caldas, cerca al alto de Minas, y en la autopista Norte, entre Copacabana y Girardota.

Ambas situaciones generaron largas filas de vehículos mientras las autoridades verificaban si estos elementos tenían artefactos explosivos que pudieran ocasionar algún daño a personas o bienes.

#Video Congestión de la glorieta de Niquia en @AlcaldiadeBello por la instalación de una bandera del #ELN en @Alcaldiacopa. Las autoridades aseguraron que revisan si hay explosivos y por eso cierres preventivos. #MañanasBlu pic.twitter.com/ZdQ42lgjgz — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 15, 2025

De igual manera, avanzan las verificaciones para determinar si un atentado con explosivos por parte del mismo grupo armado fue el responsable de afectaciones identificadas en las últimas horas en un puente sobre la vía La Mansa - Primavera, kilómetro 37 + 750, sector El Barroso, donde pobladores de la zona, en la vía a Salgar, reportaron un fuerte estruendo.

#Video Autoridades verifican si daño en la vía la Mansa - Primavera, KM 37+750 sector el Barroso, ingreso de #Salgar, suroeste del departamento, fue por miembros de ilegales como el #ELN y su paro armado. Algunos conductores señalaron que escucharon una detonación. #MañanasBlu pic.twitter.com/xLGo1lCV60 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 15, 2025

Por otra parte, en la vía a Medellín - Costa Caribe sigue la presencia de la fuerza pública con efectivos de la Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y el Grupo Liviano de Caballería N.º 9, tras la quema de un bus de servicio público proveniente de Barranquilla con 18 pasajeros a la altura del sector La Paulina en el municipio de Valdivia.

El alcalde de esta localidad, del Norte de Antioquia, Carlos Molina, expresó su preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos en los últimos meses.

"Es un tema que, de cierta manera, en lo personal, no deja de generar consternación, deja, digamos, mucha impotencia, porque si precisamente sobre esa zona, pues se sabe que es la más álgida, creo que hay que tener un especial cuidado cuanto al tema de las fuerzas militares sobre esos sectores", aseguró.

Estas acciones atribuidas al ELN se suman a la presencia de explosivos y banderas en dos tramos de la autopista Medellín - Bogotá que también obligaron al cierre preventivo de la vía por varias horas este domingo 14 de diciembre.

Un último suceso que aún no se ha atribuido al ELN, pero está siendo materia de investigación tiene que ver con una carga explosiva activada en la vía Medellín - La Pintada que incluso produjo el levantamiento de la calzada. Por los responsables del ataque ya la Gobernación ofreció 50 millones de pesos para quien brinde información que permita su captura.