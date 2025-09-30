FOMAG anuncia nuevos acuerdos tarifarios con prestadores de salud del Magisterio

La Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) anunciaron la implementación de un nuevo esquema tarifario para la prestación de servicios de salud a docentes y beneficiarios, luego de un proceso de concertación con la mayoría de las instituciones prestadoras. Según la entidad, las tarifas vigentes desde 2024 comprometían la viabilidad financiera del Fondo, por lo cual se presentó una propuesta de ajuste que finalmente fue aceptada por gran parte de los prestadores.

El nuevo tarifario, que entra en vigor el 1 de octubre, contempla márgenes de rentabilidad razonables y asegura pagos oportunos, con el propósito de garantizar la continuidad y calidad en la atención médica. A su vez, la medida busca mantener la estabilidad financiera del FOMAG.

La Fiduprevisora indicó que, en los casos donde no hubo acuerdo, se dará por terminada la relación contractual a partir de la misma fecha, por lo que esos prestadores no deberán continuar atendiendo al Magisterio ni a sus afiliados, salvo que se llegue a un entendimiento posterior.

El vicepresidente de Fiduprevisora – FOMAG, Aldo Enrique Cadena, señaló que los cambios de prestadores en algunas regiones obedecen a la negativa de ciertos operadores de ajustar sus utilidades a las condiciones propuestas, lo que obligó a optar por la estabilidad del Fondo.



La entidad solicitó comprensión a los docentes y beneficiarios frente a posibles molestias transitorias derivadas de estas modificaciones. En las próximas horas se publicará la lista de prestadores que aceptaron formalmente las condiciones tarifarias, técnicas y administrativas.

Finalmente, la Fiduprevisora reiteró que el objetivo de estas medidas es asegurar la sostenibilidad del Fondo y la atención en salud de manera justa, oportuna y con calidad para el Magisterio y sus familias.

