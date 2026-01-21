Asofondos: medida sobre fondos de pensiones en el exterior aumenta riesgo para futuros pensionados

El Ministerio de Hacienda ha publicado un borrador de decreto que busca obligar a los fondos privados de pensiones a traer al país cerca de 93 billones de pesos que actualmente se encuentran invertidos en el extranjero.

Esta iniciativa, que ha generado una gran expectativa en el sector financiero, pretende que estos recursos sean invertidos en proyectos de infraestructura nacionales para incentivar el ahorro y la actividad económica dentro de Colombia.

No obstante, desde la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), su presidente Andrés Velasco ha advertido sobre las implicaciones negativas que esta restricción a la diversificación podría tener para los 18 millones de afiliados.



El peligro de reducir la diversificación

De acuerdo con Velasco, un principio fundamental en el manejo de portafolios es que una mayor diversificación permite acceder a mejores opciones de rentabilidad y realizar un control de riesgo más efectivo. Históricamente, los fondos de pensiones han sido exitosos en la generación de ahorro al no "poner todos los huevos en la misma canasta".

Actualmente, el ahorro pensional de los colombianos asciende a 527 billones de pesos, de los cuales el 70% corresponde a rentabilidades generadas por una gestión profesional en activos tanto locales como externos.



El presidente de Asofondos advirtió que restringir estas inversiones pone en riesgo dicha rentabilidad. Para ilustrar esto, señaló que 100 pesos invertidos en 2011 con la diversificación actual equivaldrían hoy a 326 pesos; sin embargo, si se hubieran obligado a permanecer solo en Colombia, esa cifra sería de apenas 112 a 120 pesos, menos de la mitad.



Impacto en el monto de las pensiones y el pasivo pensional

La medida no solo afecta el crecimiento del ahorro, sino que podría alterar las condiciones para acceder a una jubilación. Velasco explicó que, bajo las condiciones actuales, un colombiano necesita aproximadamente 550 millones de pesos para garantizar una pensión mínima vitalicia. Si la rentabilidad se frena debido a las restricciones de inversión, este monto podría dejar de ser suficiente, obligando a los trabajadores a ahorrar sumas mayores para obtener el mismo beneficio.

Además, en el contexto de la nueva reforma pensional, esta limitación impactaría la capacidad del Estado para pagar pensiones futuras, aumentando el pasivo pensional del país. Aunque Velasco aclaró que esta medida no es una nacionalización de las pensiones como ocurrió en Argentina —ya que el dinero sigue a nombre del afiliado—, sí representa una restricción fiduciaria que limita la libertad de elegir los activos más rentables.

